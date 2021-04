Mercato Roma, Pinto cerca un nuovo bomber: tutti i nomi

Sostituire Edin Dzeko non sarà facile. Il futuro del numero 9 è tutto da scrivere e dovrà concordarlo con la società, ma in ogni caso la Roma cercherà un grande centravanti, non un giovane da affiancare a Borja Mayoral. Tiago Pinto è molto attento al mercato internazionale, ma non trascura quello italiano. Su Andrea Belotti la Roma resta vigile. Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan e non sarà facile superare la concorrenza del club rossonero. Il centravanti non ha rinnovato il contratto con il Torino che scade nel 2022 e non è stato ancora trattato il rinnovo. Della sua situazione se ne occupa personalmente il presidente Cairo. Molto dipenderà da come finirà il campionato della squadra granata. Dell'ipotesi giallorossa e ha parlato con i romanisti in Nazionale, in particolare Pellegrini, La Roma ha provato a fare un sondaggio, ma oltre al Milan in corsa ci sono anche Atletico Madrid, Chelsea, l’Everton di Ancelotti e il Lione di Rudi Garcia.

(corsport)