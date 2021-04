Mayoral, un vice a suon di reti. Ma contro l'Ajax torna Dzeko

Borja Mayoral è tornato a segnare, rompendo il digiuno del reparto offensivo della Roma, ma contro l'Ajax toccherà a Edin Dzeko. I due si sono divisi equamente il minutaggio in stagione: 1886 minuti per lo spagnolo - 14 reti -, 1775 per il bosniaco - 10 centri -, ma la percentuale di realizzazione per tiri effettuati è nettamente in favore dell'attaccante di proprietà del Real Madrid - 43.8% contro il 17.1% del bosniaco.

Per il numero 9 sarà più semplice ritrovare la via del gol con il rientro di Henrikh Mkhitaryan: non è un caso che 9 reti su 10 in stagione siano arrivate con il supporto dell'armeno. Con lui in campo la Roma ha realizzato in stagione una media di 2.05 punti a partita, mentre senza di lui il bottino è sceso a 1.4.

Dzeko tenterà di infrangere il tabù che lo vede inoffensivo contro l'Ajax - 0 reti in 3 precedenti -, mentre Mkhitaryan sa come si fa: gol nell'unica occasione contro gli olandesi - su assist di Smalling - nella finale di Europa League del 2016-2017, quando indossava la maglia dello United.

(Il Messaggero)