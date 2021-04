Mayoral, gioia senza sorriso: «Sconfitta dura, ma reagiremo»

15 le reti segnate da Borja Mayoral in questa stagione e 7 assist. La Roma non ha trovato solo un centravanti di riserva, ma probabilmente molto di più. Il suo ultimo acuto è stato offuscato dalla undicesima sconfitta stagionale della Roma (nona in campionato), che annacqua la sbornia di felicità data dalla Europa League.

Anche Mayoral non ce la fa a sorridere. «Abbiamo iniziato bene la partita con il mio gol e c’erano tanti spazi per raddoppiare – spiega – ma non ce l’abbiamo fatta. Poi loro hanno segnato ed è stato difficile. È una sconfitta dura da digerire. Ora dobbiamo ricaricarci. Psicologicamente e fisicamente, dopo tante partite, è normale che possa succedere questo ma non ci sono scuse: dovevamo vincere. La cosa migliore ora è dimenticare la sconfitta e pensare all’Atalanta».

(Gasport)