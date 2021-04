Mancini, difesa del tecnico: "Nessuno lo contesta"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha accompagnato nella giornata di ieri il tecnico Paulo Fonseca durante la consueta conferenza stampa di presentazione della gara di questa sera contro l'Ajax. Il giocatore si è soffermato soprattutto sulle voci che sono circolate negli scorsi giorni, che avrebbero visto un gruppo diviso a Trigoria e contrario agli allenamenti del tecnico. "Giocando così tanto ci alleniamo con le partite. Le cose che vengono dette le ho lette anch'io, vengono dette per tirare un po' la Roma nei casini. Non contestiamo il mister, che quando c’è la settimana tipo ci fa andare molto forte per raggiungere una forma fisica importante. Però come ho detto giocando ogni tre giorni ci alleniamo con le partite. Inutile nasconderlo, possiamo fare di più e lo sappiamo noi in primis, facendo meno errori possiamo migliorare, ne parliamo con il mister cercando di analizzare le partite. Siamo la decima difesa in A e ci fa rodere, da una fase difensiva importante si costruiscono le partite vincenti. Sappiamo di questo e sappiamo di dover migliorare, a partite da domani visto che abbiamo una partita importante".

(corsera)