Mancini capitano: "Un onore immenso"

Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma, è diventato partita dopo partita il leader difensivo della squadra giallorossa. Il numero 23 nella giornata di ieri è stato premiato per questa sua autorità, visto che nel giorno della sua centesima presenza nel massimo campionato italiano ha indossato anche la fascia da capitano. «Io ho 25 anni e faccio la cosa più bella del mondo. Aver indossato la fascia da capitano è stata un'emozione unica soprattutto sapendo chi l'ha indossata in passato. Ero molto nervoso, magari far male nella prima da capitano avrebbe portato iella. Il ritorno con l'Ajax? Sarà probabilmente la partita più importante della stagione».

(corsera)