Ma Paulo avverte: "Giovedì servirà la partita perfetta"

La Roma può iniziare a pensare alla gara di giovedì sera contro l'Ajax, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi, dopo la vittoria arrivata ieri pomeriggio contro il Bologna, si preparano a scendere in campo contro gli olandesi forti del risultato della gara di andata, ma Paulo Fonseca non vuole sottovalutare la partita. L'Ajax verrà all'Olimpico per fare risultato e per questo servirà non abbassare mai la guardia: «Giovedì per passare servirà la partita perfetta, la squadra deve capire che non siamo ancora qualificati. In questa partita abbiamo avuto difficoltà all’inizio, ma dopo mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, che ha capito che era importante difendere il risultato. Cosa che non dovremo fare con l’Ajax, lì dovremo pensare anche a vincere la partita».

(gasport)