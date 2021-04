Ma Fonseca è contento: "Una buona Roma"

Fonseca nonostante il pareggio cerca di trovare dei lati positivi nella prestazione della propria squadra, soprattutto per tirare su il morale in vista della gara di giovedì sera. «Dal punto di vista strategico abbiamo fatto una buona gara. Non siamo entrati bene, ma poi ci siamo sistemati. Il Sassuolo ha avuto l’iniziativa, ma noi abbiamo creato situazioni. Non mi aspettavo di subire il gol finale, ma è anche merito loro. Continuiamo a sperare nella Champions. Non credo che contro l’Ajax servirà un’altra Roma. Sentiamo una grande responsabilità. Se giochiamo così, possiamo vincerne molte» sono state le sue parole al termine del match. Poco importa dunque se il 2-2 rischia di cancellare ogni speranza di partecipare alla prossima Champions League, in ballo c'è ancora il passaggio del turno in Europa League. Contro ci sarà l'Ajax, squadra giovane ma molto matura dal punto di vista del gioco e la speranza è che Fonseca possa ritrovare i suoi migliori giocatori per fermare i talenti della rosa di Ten Hag.

(corsera)