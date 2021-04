«Ma è Falcao o Agostino?»: la rivincita social di Ibanez

Non solo gol di importanza vitale, nel match d'andata contro l'Ajax: per i tifosi Roger Ibanez è anche amarcord. Alcuni hanno paragonato la rete del difensore brasiliano in Olanda alla prodezza di Paulo Roberto Falcao al Colonia l'8 dicembre del 1982. All'epoca, solo una sconfitta in Germania per i giallorossi, che al ritorno passarono in vantaggio con Iorio e a pochi minuti dai supplementari raggiunsero il gol qualificazione con il Divino, che controllò di petto un corner battuto da Bruno Conti e superò Schumacher con un destro imparabile.

(Il Messaggero)