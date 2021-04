L'idea inglese: Covid-card per tornare negli stadi

Passaporti Covid per entrare negli stadi nei prossimi mesi: la richiesta, inoltrata al premier britannico Boris Johnson e ai leader dei partiti politici del Regno Unito, è stata firmata da Premier League, Football Association, Football League. Il 17 maggio saranno riaperti gli impianti al pubblico, con capienza limitata al 25%. Il via libera sarà preceduto da alcuni test: la semifinale di FA Cup Leicester-Southampton (18 aprile) potrà accogliere 4 mila spettatori, mentre la finale di Coppa di Lega Manchester City-Tottenham (25 aprile) 21 mila. Riaprire è vitale, ma non vanno commessi errori. Il passaporto vaccinale, in un Paese in cui quasi il 50% della popolazione adulta ha già ricevuto la prima dose, con il mantenimento delle tre regole (mascherine, distanziamento, igiene mani), è considerato la via maestra per proteggere salute e spettacolo.

(gasport)