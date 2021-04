Lesione Pedro, salta anche il Cagliari

Continua ad allungarsi la lista dei giocatori infortunati in casa Roma. Nella giornata di ieri infatti Pedro si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro. Il giocatore dovrebbe restare fuori per la gara di domani con l'Atalanta, quella di domenica contro il Cagliari e anche per l'andata delle semifinale di Europa League contro il Manchester United. Fonseca sarà dunque costretto a schierare una formazione obbligata contro Gasperini, considerato anche che restano fuori dalla lista dei convocati Smalling, Spinazzola, Kumbulla, El Shaarawy e Diawara per squalifica.

(Il Messaggero)