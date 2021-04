L’emergenza passa in attacco: El Shaarawy fuori per 15 giorni, Pedro acciaccato

Nuova tegola in casa romanista. Come se non bastassero i tanti infortuni con cui si trova a fare i conti, Fonseca ha perso anche Stephan El Shaarawy, che contro il Sassuolo ha riportato una lesione al flessore della gamba destra. È l’ennesimo problema muscolare della rosa giallorossa, che costringerà il Faraone a rimanere fuori almeno 15 giorni. El Shaarawy salterà tutte e due le partite con l’Ajax nei quarti di Europa League, oltre a quelle di campionato contro Bologna, Torino e forse Atalanta. In avanti, contro l’Ajax, non ci sarà ancora una volta Mkhitaryan. L’armeno manca dall’11 marzo (Roma-Shakhtar) per una lesione muscolare al polpaccio. Ad Amsterdam, così, dietro a Dzeko ci saranno Pellegrini e Pedro, che a Sassuolo è rimasto 90′ in panchina perché non è al top.

(corsera)