Lega, 7 club: Dal Pino dimettiti. Ma la maggioranza è con lui

Tensione altissima. La Serie A è sempre più divisa e litigiosa, non si limita allo scontro strategico tra due opposte fazioni ma di nuovo avanza l’ombra di una battaglia legale: sette club sfiduciano il presidente Dal Pino e minacciano di finire in tribunale. Dal Pino replica con una lettera dei suoi avvocati. Oggi proprio i fondi diventano uno dei principali argomenti di contestazione: Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Fiorentina, sono i firmatari delle due lettere in cui manifestano l’opposizione al numero uno della Lega. Nella prima rilevano la «ferma e improrogabile necessità di manifestarle la nostra irrevocabile sfiducia in relazione alla carica da lei rivestita e alla conduzione e gestione della Lega che riteniamo di rappresentare, a diverso titolo, in modo significativo». Dimissioni che Dal Pino non ha la minima intenzione di presentare e che i sette da soli non possono ottenere (in assemblea serve la maggioranza dei 14). Così la grande maggioranza resta con il presidente. Che ha ricevuto testimonianze di vicinanza in privato e non solo.

(gasport)