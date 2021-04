Le carte segrete del calcio che anticipavano la Superlega

Il progetto della SuperLega sembra essere prossimo al fallimento dopo neanche due giorni di vita, ma i più attenti si sono resi conto che l'idea dei dodici club viene in realtà portata avanti da molto tempo. Riprendendo infatti alcuni documenti riservati resi noti nel 2018 dall'operazione Football Leaks, è possibile notare come il famoso torneo estivo della International Champions Cup fosse una sorta di prova generale di tale competizione. Ad organizzarla ci sarebbe stato sempre Floretino Perez, presidente del Real Madrid, supportato da Charlie Stillitano presidente della Relevent Sports, società che si occupa di organizzare il torneo estivo. Da questa prova generale però iniziano i veri lavori, soprattutto legali, per sondar il terreno con la Uefa e realizzare la competizione. All'interno dei club che più si sono spesi per portarla alla luce ci sarebbe però anche il Bayern Monaco. Oggi i tedeschi hanno scelto di tirarsi fuori dal progetto, ma nonostante i commenti negativi e la possibile resa sono molti i club che starebbero chiedendo a Florentino Perez di far parte del campionato. C'è il Benfica, ma anche club sudamericani come Boca Juniors e River Plate.

(Domani)