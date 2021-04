Il calendario finale del campionato (le ultime quattro giornate quindi anche il derby di Roma del 16 maggio), è appeso a Lazio-Toro, la partita senza tempo, e alla presa dell’Olimpico da parte dell’Uefa per gli Europei (da accordi di massima prevista per il 18 maggio). Proprio per questo si fa largo l'ipotesi 15 maggio per il derby. Intanto la Lazio, per quanto riguarda il match con il Torino, , chiederà nuovamente il 3-0 a tavolino, sarà l’ultimo grado di giudizio sportivo.

