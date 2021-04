Lampo di Borja. La Roma spera

La Roma trascinata dal settimo gol in questa Serie A di Borja Mayoral si impone di misura ai danni di un ottimo Bologna, continuando la propria corsa a caccia di un posto nella prossima Champions League. Dopo la vittoria di giovedì in casa dell'Ajax il rischio era quello di abbassare la guardia, magari pensando proprio alla gara di ritorno della competizione. Invece i giallorossi hanno messo in atto una gara attenta, in cui il turnover è servito a far rifiatare i giocatori che scenderanno in campo giovedì contro gli olandesi. La partita sarà fondamentale per il prosieguo della stagione e per continuare il sogno di arrivare in fondo alla competizione. Vincere l'Europa League può essere un modo per staccare il pass per la prossima Champions.

(Il Messaggero)