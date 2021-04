Lampi di Veretout, ma con l'Ajax torna titolare

La Roma con il pareggio in casa del Sassuolo rischia di esser scivolata definitivamente fuori dalla corsa per un posto alla prossima Champions League. I giallorossi hanno però ancora un prezioso obiettivo stagionale, che è l'Europa League. Per questo motivo mister Fonseca nella gara di ieri non sembra aver voluto rischiare dal primo minuto Jordan Veretout, entrato a circa quindici minuti dalla fine del match. Il francese giovedì sera dovrebbe essere regolarmente in campo davanti alla difesa. Il tecnico portoghese spera di recuperare anche Smalling, assente ancora dalla lista dei titolari.

(Il Messaggero)