L’Ajax perde il difensore Blind, a rischio anche gli Europei

IL TEMPO - L’Ajax, eurorivale della Roma in Europa League, perde Daley Blind per il resto della stagione e anche l’Olanda (in forte dubbio pure Virgil Van Dijk) rischia di non averlo agli Europei. Il difensore ha riportato un grave infortunio alla caviglia nel match che la sua nazionale ha giocato e vinto per 7-0 contro Gibilterra.

Blind temeva un infortunio anche al ginocchio, ma gli accertamenti lo hanno escluso. «Fortunatamente, il ginocchio è salvo ma il legamento della mia caviglia sinistra è lesionato - le sue parole in un comunicato pubblicato dal club -. Immagino che la mia stagione all’Ajax sia finita, dovrò sottopormi a un’operazione la prossima settimana e se tutto andrà bene, spero di recuperare in tempo per gli Europei. Ovviamente sono terribilmente deluso. Finora è stata una stagione meravigliosa con l’Ajax, purtroppo per me si è conclusa in maniera brusca».