La vera identità del portoghese

Un altro banco di prova. La Roma di Fonseca si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo, una squadra con un gioco preciso, offensivo e capace di far molto male se non vengono prese le giuste contromisure. Una di quelle partite che i giallorossi hanno sempre subito da due anni a questa parte. Servirà una squadra convinta, e allo stesso tempo servirà un tecnico convinto, deciso e che sappia comprendere il momento provando a cambiare la gara in corsa se non dovessere andare. I tre punti saranno fondamentali per continuare a sognare un posto per la prossima Champions League.

(Il Messaggero)