La testa è all'Ajax. Alla Roma basta poco per battere il Bologna

La testa della Roma va inevitabilmente alla gara di giovedì prossimo contro l'Ajax, ma Paulo Fonseca riesce a uscire indenne dalla gara di campionato contro il Bologna conquistando i tre punti. Il tecnico portoghese aveva scelto di effettuare un ampio turnover, sfruttando a proprio vantaggio anche i cinque cambi messi a disposizione per mettere minuti nelle gambe di chi dovrebbe partire titolare contro gli olandesi. Ai giallorossi basta la settima rete in campionato di Borja Mayoral, ma la squadra ha reagito bene dimostando di voler restare in corsa per la prossima Champions League fino alla fine del torneo.

(corsera)