La parte giusta. Quella scelta dalla Roma dei Friedkin sul fronte Superlega nonostante le tante lusinghe di Perez e Agnelli. La cosa è stata notata anche in Germania con Rummenigge (ad del Bayern Monaco) che ha telefonato alla dirigenza romanista per ringraziare il club. Anche Fonseca, in conferenza stampa, si è detto orgoglioso della società.

(gasport)