Se domani non potranno essere della partita talenti del calibro di Nicolò Zaniolo e Noussair Mazraoui, la sfida tra Ajax e Roma sarà comunque una vetrina per tanti giovani di grande prospettiva. A cominciare dalla sfida in cabina di regia tra Gonzalo Villar e Ryan Gravenberch. Spiccherà poi il duello tra David Neres e Roger Ibanez, così come quello tra Antony e Gianluca Mancini.

(gasport)