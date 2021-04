La Roma si schiera con la Uefa: "Non conta solo il denaro"

La Roma non ci sta. La società giallorossa infatti nella girornata di ieri ha scelto di schierarsi al fianco della Uefa e di seguire anche la posizione dei propri tifosi. Il club ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato in cui si è detta totalmente contraria alla scelta di fondare una SuperLega, spiegando come non contino solo i soldi all'interno del mondo del calcio. «Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una Superlega divisiva. La Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso” perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega di Serie A, la Federazione Italiana, l’Eca e la Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato». Con questa mossa il neo presidente giallorosso è riuscito a stringere attorno a sé i propri tifosi, felici della posizione presa dalla società, e anche le istituzioni.

(gasport)