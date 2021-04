La Roma piazza il colpo grosso

L'Europa League fa grande la Roma. Che, con il 5° successo consecutivo nella competizione, vede da vicino la semifinale: 1-2 contro l'Ajax alla Cruijff ArenA nella partita d'andata dei quarti. Giovedì prossimo il ritorno all'Olimpico per andare avanti nel torneo che, in caso di vittoria, porta direttamente in Champions. I giallorossi, in svantaggio nel 1° tempo, sono riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa: a Klaassen hanno risposto Pellegrini e Ibanez. Sull'1-0 per la formazione di ten Hag, Pau Lopez ha respinto il rigore di Tadic e cambiato la storia del match.

L'impresa della Roma, capace di trasformarsi in Europa League (5 successi su 5 nel nuovo anno), è di spessore, basta guardare i numeri che hanno accompagnato in questa stagione la rivale pluridecorata nella notte di Amsterdam: fine dell'imbattibilità dell'Ajax che, nessun ko nelle 20 partite del 2021 (2 pari e 18 vittorie), è durata 4 mesi e 24 match, dal 9 dicembre, sconfitta casalinga contro l'Atalanta.

(Il Messaggero)