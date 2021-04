La Roma di Dzeko: sfida all'Ajax e alla carta d'identità

La Roma si prepara a sfidare l'Ajax di Ten Hag. La partita non sarà valida solo per i quarti di finale di Europa League, ma anche per mettere in atto uno scontro generazionale. Gli olandesi infatti sono una delle squadre più giovani in Europa, mentre la fase offensiva dei giallorossi sarà guidata ancora una volta da Edin Dzeko, coadiuvato anche Pedro. Due giocatori che mettono insieme 68 anni, ma che sono alla caccia di una rivicita personale dopo non aver brillato in campionato. Proveranno a farlo durante una sfida decisiva e in cui la loro esperienza può fare la differenza contro una squadra giovane, che potrebbe pagare questo dazio.

(corsera)