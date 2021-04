La Roma dà la caccia all'euro-semifinale per la gloria e il bilancio

La Roma si prepara per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi giocheranno questa sera contro l'Ajax la partita che può valere una stagione, sia dal punto di vista del campo che da quello economico. La semifinale permetterebbe alla squadra di sognare e di giocarsi, a pieno diritto, la possibile vittoria della competizione che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League. Fonseca così rinnoverebbe automaticamente il proprio contratto per un altro anno. Dal punto di vista economico il passaggio del turno garantirebbe alle casse giallorosse 2,4 milioni, in caso di accesso alla finale sarebbero 4,5 e con la possibile vittoria ci sarebbe un bonus di 4 milioni. Senza parlare dei 3,5 milioni per la sola partecipazione alla Supercoppa Europea. Sbagliato per guardare così avanti, visto che la Roma prima dovrà riuscire a uscire indenne dallo scontro di questa sera contro l'Ajax, che farà di tuttoper rovinare la festa giallorossa.

(corsera)