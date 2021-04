La Roma compra, la Dea vince

La Roma si prepara a scendere in campo contro l'Atalanta di Gasperini e Fonseca, allenatore sempre in bilico nonostante la semifinale di Europa League, vuole trovare la prima vittoria in carriera contro la squadra bergamasca. C'è poi una considerazione particolare da fare, visto che il modelllo Atalanta è uno di quelli a cui la società giallorossa si è ispirata per provare a tornare a competere ad alti livelli. La società ne apprezzava a tal punto il gioco da puntare proprio su quei calciatori per rafforzare la propria rosa. Non è un caso che domani il tridente difensivo sarà costituito da Mancini, Cristante e Ibanez. Ma sul tavolo sono stati fatti in passato anche i nomi di Gomez, Ilicic, Kessie e Muriel (che resta un profilo monitorato anche da Pinto come alternativa a Belotti). La Roma compra i giocatori della Dea da tre anni, ma la squadra nerazzurra è sempre arrivata davanti in campionato in questo triennio. Difficile ribaltare questo fatto durante questa stagione, ma la vittoria deve comunque essere cercata.

(Il Messaggero)