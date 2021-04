La Roma chiede alle tre società italiane di uscire dalla SuperLega e chiedere scusa ai tifosi

La Roma ha preso posizione in merito alla creazione di una SuperLega, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ufficiale. Ma il club giallorosso non si è limitato a questo, intervenendo con una breve dichiarazione diffusa dai vertici della società ed indirizzata ai tre club di Serie A inseriti all'interno della competizione in cui si può leggere: "Chiediamo ufficialmente alle tre società italiane - Juventus, Inter e Milan - di uscire dalla SuperLega e di chiedere scusa ai tifosi italiani".

