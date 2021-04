La Roma balla sulle punte

Mayoral a Reggio Emilia, Dzeko con l'Ajax: la staffetta in attacco è pronta a ripartire. Gestione agevolata dal fatto che il numero 9 è tornato soltanto ieri - con il giallo tampone risolto nella giornata di ieri (esito negativo, come i suoi compagni azzurri) - mentre lo spagnolo si è allenato regolarmente durante la sosta a Trigoria.

Dopo la frattura avvenuta tra il bosniaco e Fonseca a gennaio, lentamente le gerarchie sono tornate quelle d'inizio stagione. Mayoral paga il fatto di esser rimasto a secco nelle 6 partite (Juventus, Udinese, Benevento, Milan, Fiorentina e Genoa) nelle quali è partito titolare in campionato. Il primato tra i cannonieri in Europa League è una soddisfazione che gli garantirà il rinnovo del prestito con il Real Madrid, per il riscatto se ne riparlerà nel 2022.



Lo spagnolo dovrebbe giocare domani con il Sassuolo (3 aprile), con il Bologna (11) e contro il Torino (18) mentre a Edin toccherà l'andata e il ritorno con l'Ajax (8 e 15) più il match infrasettimanale con l'Atalanta. L'attacco della Roma, dal 31 gennaio (Roma-Verona 3-1), è andato a segno in campionato solo con Pedro. Otto partite e un gol, tra l'altro ininfluente (il 3-0 contro l'Udinese in pieno recupero) a fronte di ben 4 gare (Juventus, Benevento, Parma e Napoli) nelle quali la squadra è rimasta a secco. Numeri che debbono far riflettere e spronare soprattutto i due centravanti.

