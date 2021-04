La partita «che si prepara da sola» per evitare il fallimento immediato

Il pareggio con il Sassuolo ha fatto precipitare la Roma al settimo posto e il day after a Trigoria non poteva essere sereno. Sono volati gli stracci o è stato un confronto come altri? La Roma ha fatto un punto nelle ultime tre di campionato, continua a perdere contro le grandi e ha smesso di vincere contro le medio/piccole, la qualità del gioco è bassa, le scelte tattiche (al Sassuolo è stato lasciato il 70% di possesso palla) quanto meno rivedibili, si fanno giocare calciatori fuori ruolo e in condizioni precarie (Cristante) piuttosto che ridare un’opportunità a Fazio. Questi sono gli argomenti di discussione all’interno del gruppo della Roma, poi si possono chiamare come si vuole. Ma sono e restano argomenti serissimi a cui Fonseca e Tiago Pinto non riescono più a dare risposte convincenti.

(corsera)