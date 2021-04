Karsdorp, ex Feyenoord: "Per me è un derby"

Una sfida nella sfida. Rick Karssdorp, terzino della Roma, si prepara a scendere in campo questa sera sulla fascia destra contro l'Ajax, nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La sfida sarà speciale per l'olandese, visto che in palio non c'è solo l'accesso alle semifinali della competizione ma anche un derby personale con la squadra di ten Hag. "L'Ajax vorrà pressarci, vuole avere la palla quindi mi aspetto una pressione alta ma anche una squadra che vuole fare molto possesso palla. Anche noi abbiamo le stesse intenzioni. Sarà una partita interessante. Derby da ex Feyenoord? Ajax-Feyenoord è una partita speciale, è un derby molto sentito, un po' come Roma-Lazio. Ma adesso sono un calciatore della Roma, quindi non è Rick contro l'Ajax ma è Roma-Ajax. Mi aspetto una bella partita, bella quanto quella dell'andata. Vogliamo superare il turno e domani vogliamo dimostrarlo in campo".

(corsera)