Il Torino ha la testa giusta, la Roma già a Manchester

Il Torino si prende tre punti fondamentali per la salvezza davanti a una Roma che ha la testa altrove. Molti a Manchester per la semifinale di Europa League del 29 aprile, altri già alla prossima stagione, quando non saranno più in giallorosso.

I granata prendono gol dopo tre minuti (Mayoral sul filo dell’offside), creano ma lasciano praterie dove la Roma non infila facili contropiede. Fonseca ha cambiato 8 giocatori su 11 della formazione che ha eliminato l’Ajax giovedì: troppi. E soprattutto troppi giocatori che sono stati giubilati in stagione (come Fazio e Mirante) e adesso fanno brutta figura in una squadra che vede il campionato come una scocciatura. Quattro punti nelle ultime cinque gare sono la condanna a un settimo posto da Conference League nella prossima stagione. Unica via di salvezza: vincere l’Europa League.

(Corsera)