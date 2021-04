Fiumicino torna alla carica per avere il nuovo stadio della Roma. Il sindaco Esterino Montino al “Giornale di Roma” dice: “Sono anni ormai che la situazione è in stallo, senza che la Roma riesca ad avere uno stadio tutto suo. Può contare su di noi. Non sto parlando di un piccolo terreno, ma di un’area di 300 ettari che si trova nel cosiddetto Quadrante Ovest. iamo a due passi dall’aeroporto, con due collegamenti come le autostrade Roma-Fiumicino e Roma-Civitavecchia."

(gasport)