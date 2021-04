Il Sassuolo va a duemila. Roma fuori dall'Eurozona

Pareggio che rischia di costare caro alla Roma di Fonseca, che vede la possibilità di accedere ai primi quattro posti del campionato allontanarsi sempre di più. I giallorossi infatti nella giornata di ieri non vanno oltre il 2-2 in casa del Sassuolo e, in virtù degli altri risultati maturati durante le altre gare di campionato, scivolano al settimo posto in classifica, fuori dall'Europa che conta e sotto la Lazio che deve però ancora recuperare la gara contro il Torino. Il primo tempo vede i giallorossi partire a rilento, mentre il Sassuolo ha un altro passo e schiaccia gli uomini di Fonseca. La Roma però trova equilibrio e grazie a una giocata di Carles Perez conquista un calcio di rigore che Pellegrini trasforma. Nella ripresa il Sassuolo annulla subito la rete del numero sette con Raspadori, ma ci pensa Bruno Peres a trovare il gol del vantaggio giallorosso. La squadra di Fonseca però non riesce a congelare il risultato e una disattenzione difensiva costa il gol del pari trovato da Traorè. Adesso alla Roma resta solo l'Europa League, giovedì sera in casa dell'Ajax.

(gasport)