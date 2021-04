Il Sassuolo agguanta due volte la Roma. Ai giallorossi non resta che l'Ajax

Andare due volte in vantaggio e farsi recuperare due volte consecutive. La Roma di Fonseca spreca due volte l'occasione di portare a casa la vittoria e torna a casa da Reggio Emilia con un solo punto. Il 2-2 in casa del Sassuolo rischia però di essere fatale per il futuro giallorosso, che vede al momento la zona Champions League allontanarsi sempre più. Fonseca resta in ancora in bilico e la sua unica speranza per essere riconfermato passa da un miracolo in campionato o dalla vittoria dell'Europa League. In questo senso la testa va alla gara di giovedì sera in casa dell'Ajax, dove i giallorossi si giocheranno il tutto per tutto per provare a salvare la stagione.

(corsera)