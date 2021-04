IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "3 punti che danno un grosso contributo emotivo" - CONDO': "Giovedì la Roma sarà in missione per noi"

LAROMA24.IT - Una vittoria che tiene la Roma sul carro europeo del campionato e che non intralcia il percorso verso l'attuale cammino in Europa, quello che giovedì vedrà i giallorossi sfidare l'Ajax nel ritorno dei quarti di Europa League. "Tre punti dopo due sconfitte e un pari, per non dire già addio al campionato" commenta Buffoni su 'Il Messaggero'. "3 punti che danno un grosso contributo emotivo alla squadra di Fonseca in vista della sfida-verità di giovedì" argomenta Carmellini dalle pagine de 'Il Tempo'.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

IL MESSAGGERO (R. BUFFONI)

Strada ancora più in salita per la Roma, scesa in campo contro il Bologna con una formazione d'emergenza e con la testa ormai proiettata al sogno Europa League. Si sono rivisti in campo da titolari Mirante, Fazio e Reynolds; nel finale, poi, addirittura Pastore dopo 287 giorni (sparito dopo i 9 minuti in Milan-Roma 2-0 del 28 giugno 2020). La squadra di Fonseca ha rischiato di brutto, ma ha battuto il Bologna con un gol di Borya Mayoral. Tre punti dopo due sconfitte e un pari, per non dire già addio al campionato.

IL TEMPO (T. CARMELLINI)

Tre punti, belli, che cambiano poco per la classifica giallorossa in campionato, ma danno un grosso contributo emotivo alla squadra di Fonseca in vista della sfida-verità di giovedì. All’Olimpico contro il Bologna decide la quattordicesima rete stagionale del cannoniere giallorosso Borja Mayoral, ma è chiaro che la testa dei romanisti era già altrove. All’Ajax che giovedì prossimo farà tappa nella Capitale per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League: una partita che può spalancare le porte della semifinale, cambiare tutto e dare un senso alla stagione.

LA REPUBBLICA (P. CONDO')

La Roma sopravvivendo a un primo tempo nel quale mancava solo che esponesse il cartello “chiuso per Ajax”, ma meritando il vantaggio nella ripresa. Bene così. Giovedì è in missione per lei, ma anche per noi.