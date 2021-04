Il coraggio della fantasia

[...] In certi commenti di giovedì sera si poteva avere l'illusione che Paulo Fonseca avesse vinto una Coppa, certo conta anche la frustrazione determinata dall’eliminazione di tutte le altre italiane in Europa. E per questo speriamo tutti che la Roma di Calafiori, Dzeko, Pellegrini, Mancini vada ancora avanti. A me, invece, e’ venuto in mente Francesco De Gregori: “Un allenatore non si giudica da un settimo posto in campionato, si giudica dal coraggio, dalla fantasia...” Forza Paulo, facci vedere coraggio e fantasia anche oggi e fino alla fine. E, con umiltà, convinciti che Edin è il meglio che abbiamo.

(Il Messaggero - P. Liguori)