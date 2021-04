Ibrahimovic se ne frega della zona rossa e si fa aprire un ristorante di Milano

FANPAGE.IT - Dopo il cartellino rosso rimediato durante l'ultima partita in trasferta a Parma, di ritorno a Milano il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic si è fatto aprire attorno alle 13.30 il ristorante di Tano Simonato, proprietario del locale "Tano passami l'olio". E così, incuranti delle restrizioni per il Covid-19 che impongono a tutti i ristoranti di non poter servire ai tavoli i clienti, Ibra e gli altri sarebbero stati protagonisti di un pranzo [...].

Tra i presenti, stando a quanto apprende Fanpage.it, c'era anche l'ex calciatore del Milan Ignazio Abate. Ma lo stesso chef Simonato, raggiunto al telefono da Fanpage.it, ha confermato: "Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d'ore e poi se ne sono andati a casa". Simonato nega però che Ibra abbia pranzato: "È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino". [...]

