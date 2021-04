I nazionali rientrano con un volo privato

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La prudenza non è mai troppa con il Covid. Dopo il ko con il Sassuolo Mancini, Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola sono tornati a Roma separati dal resto del gruppo squadra, usando un aereo diverso. La società giallorossa, nonostante i tamponi di questi giocatori siano stati tutti negativi negli scorsi giorni, ha preso tutte le precauzioni dopo il focolaio in Nazionale: in vista dell’Ajax si vuole evitare la potenziale catena di contagi.