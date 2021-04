I giallorossi in semifinale per la settima volta

La Roma è entrata per la settima volta in semifinale nelle coppe europee moderne. Il bilancio dei precedenti è in parità: 3 qualificazioni (Fiere 1960-61, 6-0 all’Hibernian nello spareggio; Coppa Campioni 1983-84, 0-2 e 3-0 col Dundee United; Uefa 1990-91, 0-0 e 2-1 col Broendby) e 3 eliminazioni (Fiere 1962-63, 0-3e1-0 col Valencia; Coppa delle Coppe 1969-70, fuori per sorteggio dopo 3 pareggi col Gornik Zabrze, 1-1 in casa, 2-2 dts fuori e 1-1 nello spareggio; Champions League 2017-18, 2-5 e 4-2 col Liverpool). Contro il Manchester United ha giocato 6 volte – tutte in Champions – nel giro d un anno, tra l’aprile 2007 e l’aprile 2008: una vittoria, un pari e 4 ko. In questa edizione di Europa League la squadra di Fonseca ha ottenuto 9 vittorie: ne manca solo una per battere il record giallorosso stabilito nella Coppa Uefa 1990-91.

(corsera)