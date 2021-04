I giallorossi a caccia di due record contro i “lancieri”

Trent’anni dopo la sua unica finale in Coppa Uefa, la Roma attacca due record di quell’edizione 1990-91. Nelle prime 10 partite restò imbattute, 8 vittorie e 2 pari, arrivando in finale con l’Inter: ko 2-0 a San Siro, non bastò al ritorno l’1-0 di Rizzitetelli. In questa EL, ha 8 successi, un pari e una sconfitta; la media-punti di 2,50 è per ora superiore al 2,41 conclusivo di Ottavio Bianchi. Che vinse 5 partite consecutivamente contro Valencia, Bordeaux (29 e Anderlecht (2); Fonseca è a quota 4, grazie ai doppi successi su Braga e Shakhtar, vincendo giovedì ad Amsterdam eguaglierebbe quel primati. Per farlo dovrà superare una delle 16 squadre che la Roma non ha mai battuto, perché i precedenti dicono che l’Ajax vinse 2-1 in casa e pareggiò 1-1 all’Olimpico nella Champions 2002-03.

(corsera)