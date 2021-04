Gravina: «Salvate l'Europeo a Roma»

La Uefa non può aspettare, e preme per conoscere con esattezza la mappa degli stadi che ospiteranno l'europeo non disputato la scorsa estate per il Covid. All'appello mancano Monaco, Bilbao, Dublino e Roma. Per la capitale perdere una possibilità del genere sarebbe un guaio sia dal punto di vista sportivo che economico-sociale.

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha inviato una lettera al premier Mario Draghi per sensibilizzarlo sulla questione. Al Governo, nel frattempo, si lavora sulle linee-guida da seguire per rendere disponibile Roma, e non manca la volontà di andare incontro al presidente della FIGC, che aspetta una risposta entro venerdì. Pronta, in caso di semaforo rosso, una richiesta di risarcimento danni.

(Il Messaggero)