Gravina detta le regole

Il terremoto provocato dall'annuncio della nascita della SuperLega sembra essere rientrato. Il progetto portato avanti dai dodici club fondatori sembra infatti essere saltato, dopo che nella giornata di ieri tutti i club inglesi hanno scelto di fare retromarcia sulla questione (sia per le proteste dei tifosi che per il blocco imposto dal governo britannico). Ma anche in Serie A i tre fondatori potrebbero ripensarci nelle prossime ore, tanto più dopo che il presidente Gravina è stato eletto come nuovo membro dell'Esecutivo Uefa con 53 voti su 55. La linea di Gravina è una sola: nessun club che partecipa alla SuperLega può anche disputare il massimo campionato di calcio italiano. L'Inter sembra essere pronta a fermarsi, mentre il Milan ci sta ancora pensando ma è pronto a tornare sui propri passi. Diverso il discorso della Juventus invece, con Agnelli che tiene il punto e non sembra volersi arrendere.

(gasport)