Gravina a Juve, Inter e Milan: "Fuori chi aderisce". Cairo all'attacco: "Agnelli un Giuda, Marotta si dimetta"

Riunione di Lega movimentata quella di ieri, convocata per affrontare il tema Superlega. Andrea Agnelli, numero uno juventino, è stato il più criticato. Durante un intervento rivolto alla platea in video collegamento è stato il presidente del Torino, Urbano Cairo, ad apostrofarlo ripetutamente come «Giuda». Uno sfogo che più tardi ha argomentato all’Ansa: «È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, a.d. dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi". Il punto di vista di Cairo è condiviso da tutti i colleghi al vertice delle altre società, ovviamente contrari al progetto: tra i più accesi, con le medesime rimostranze, anche Preziosi (Genoa) e Ferraro della Samp. Nel mirino anche Scaroni, presidente rossonero. I tre club coinvolti nel progetto Superlega hanno sottolineato come il percorso sia solo all’inizio, che resta la volontà di dialogare con Fifa e Uefa. vendo alle spalle compatta tutta la politica italiana, il presidente federale Gabriele Gravina, a Montreux, in Svizzera, per il congresso della Fifa, non fa passi indietro. «Ribadisco il nostro no. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions League. Ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo. L’adesione a questo progetto pone gli stessi club al di fuori dal contesto riconosciuto dalla Fifa».

(gasport)