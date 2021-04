Gianluca e quella fascia d'orgoglio: «Io non romano, ma che emozione»

Una domenica da ricordare quella di Gianluca Mancini, difensore cetrale della Roma che nel pomeriggio di ieri si è imposta per 1-0 ai danni del Bologna. La squadra di Fonseca festeggia i tre punti e il fatto di rimanere in corsa per un posto alla prossima Champions League. Al termine della gara è proprio il numero 23 giallorosso a recarsi ai microfoni dei cronisti, felice per aver indossato la fascia da capitano e aver realizzato la sua centesima presenza in Serie A: «È vero, facciamo tante partite ma sapevamo dal principio che l'anno sarebbe stato complicato. Io ho 25 anni e faccio la cosa più bella del mondo. Aver indossato la fascia da capitano è stata un'emozione unica soprattutto sapendo chi l'ha indossata in passato. Ero molto nervoso, magari far male nella prima da capitano avrebbe portato iella. Il ritorno con l'Ajax? Sarà probabilmente la partita più importante della stagione».

(Il Messaggero)