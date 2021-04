Giallorosse ok a Firenze: ora la Coppa

IL TEMPO (V. LO RUSSO) - La Roma vince in casa della Fiorentina in rimonta e consolida la quarta posizione in classifica. Le giallorosse hanno prima subito il gol delle viola per poi rifarsi nella ripresa in gol al 66' con Giugliano su calcio di rigore e al 69' con Annamaria Serturini. Prima delle due reti, la Roma aveva colpito ben quattro legni.

Soddisfazione nelle parole della coach Bavagnoli: «Abbiamo nuovamente onorato questa gara, contro la Fiorentina facciamo sempre delle belle gare. Ci stiamo abituando a diventare una squadra che può giocarsela con chiunque, non perdendo mai l'attenzione sui momenti della gara. Faccio i complimenti alle ragazze, sono state veramente brave».

La Roma in classifica si piazza a meno 8 dal Sassuolo terzo e la coach si prepara alla supersfida di Coppa Italia con la Juventus: «Questa prestazione dà tanta autostima. Domenica prossima ce la dobbiamo andare a giocare, non dobbiamo avere timore. Ci aspetterà una grande sfida, contro una squadra che sta dimostrando di essere la più forte del campionato». Impegno importante oggi anche per la Lazio femminile seconda in classifica in serie B contro l' Orobica a Bergamo.