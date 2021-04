Gambero Roma. Fonseca è settimo. Giovedì c’è l’Ajax

Passo indietro della Roma, che rischia di salutare definitivamente la corsa per la prossima Champions League durante un sabato pomeriggio a Reggio Emilia. I giallorossi non vanno oltre il pari per 2-2 contro il Sassuolo, ma in virtù degli altri risultati di giornata tanto basta per compromettere una stagione. La squadra di Fonseca è sembrata stanca e confusa sul da farsi in mezzo al campo, soprattutto dopo aver trovato il gol del vantaggio con Bruno Peres. I giallorossi non hanno congelato a dovere la partita e Traorè ha realizzato il pari grazie proprio a una disattenzione difensiva. Resta dunque in bilico Fonseca, che adesso dovrà risorgere in Europa League contro l'Ajax se vorrà provare a conquistare un posto alla prossima Champions e salvare la panchina.

(La Repubblica)