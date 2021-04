Frenata per Zaniolo: recupero più lungo, addio Europeo

Brusca frenata per Nicolò Zaniolo. A distanza di sette mesi dall’intervento al ginocchio, il giocatore della Roma è stato visitato dal Professor Fink, il chirurgo che l’ha operato a Innsbruck. Tabella di marcia che è stata rispettata — ieri Nicolò è sceso in campo a Trigoria con la Primavera di Alberto De Rossi, per fare differenziato — ma dovrà avere più pazienza di quanto preventivato in un primo momento. Almeno un paio di settimane in più prima di forzare, all’interno delle quali non potrà fare partitelle e dovrà evitare i contrasti.

Il ginocchio sta bene ma ad essere in ritardo è il tono muscolare della gamba (un 10% in meno rispetto all’altra), complici le tre settimane di stop per il Covid che hanno bloccato Zaniolo tra gennaio e febbraio. Il giocatore, descritto come un po’ amareggiato per questo ritardo sulla tabella di marcia, sperava di poter tornare a far parte della prima squadra prima del termine della stagione.

(La Repubblica)