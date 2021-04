Fonseca, tutto in una notte: "Chiedo alla mia Roma di giocare la gara perfetta"

Fonseca si gioca tutto. La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 21 contro l'Ajax di Ten Hag, nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. La Roma, che in campionato non sta attraversando un grande periodo di forma essendo scivolata al settimo posto in classifica, cerca di rilanciarsi in Europa, dove spera di arrivare in fondo alla competizione così da accedere direttamente alla prossima Champions League. Per fare questo però servirà una gara impeccabile da parte della squadra e Fonseca lo sa bene: "Dobbiamo fare una partita perfetta, in ogni momento. L'Ajax è fortissimo, come lei ha ben sottolineato nelle intenzioni è una squadra molto simile al Sassuolo, ovviamente con giocatori diversi ma ad esempio sono simili nella prima fase di costruzione. Dovremo essere concentrati e fare una partita perfetta, serve concentrazione in difesa".

(corsera)