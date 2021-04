Fonseca: "Turnover necessario, contro l'Ajax sarà durissima"

Può tirare un sospiro di sollievo mister Paulo Fonseca, che nonostante una formazione rimaneggiata riesce comunque a portare a casa i tre punti. A regalare il successo alla Roma è un gol di Borja Mayoral, che tocca quota sette reti in campionato. Il tecnico portoghese ha sfruttato al massimo la propria panchina, riuscendo a mettere minuti nella gambe anche per chi giovedì sera potrebbe partire titolare (vedi Mkhitaryan). La testa ora è solo all'Ajax, ma attenzione a sottovalutare l'avversario dopo il risultato dell'andata: «Ajax? Sarà una partita difficile, loro in attacco sono fortissimi. Dobbiamo essere concentrati difensivamente e non commettere errori. Dobbiamo giocare al 100%, la squadra deve capire che la qualificazione non è chiusa. Se pensiamo soltanto a non prendere gol, poi le cose potrebbero complicarsi e non andare bene. Sarà molto importante segnare».

(corsera)