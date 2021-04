Fonseca si gioca tutto con l'Ajax

Quella di Amsterdam sarà l'ultima spiaggia per Paulo Fonseca. Contro l’Ajax il portoghese si giocherà l’ultima fiche della sua partita a carte. In questi due anni ha raccolto più delusioni che soddisfazioni, la sfida controgli olandesi è l’incrocio che può cambiare molto del suo passato giallorosso. Il clima con cui la Roma arriva a questa partita non è certo quello ideale, con l’ambiente sereno e concentrato a preparare la partita che può dare la svolta (in un senso o nell’altro) all’intera stagione. Tutt’altro, invece. Perché il pareggio in casa del Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca a squadra e società e perché anche al ritorno a Trigoria, nel giorno di Pasqua, il clima non sarebbe stato dei migliori. Alcune ricostruzioni (anche vicine a club e squadra) parlano di un confronto acceso tra un paio di giocatori e Tiago Pinto, ipotesi però che la Roma si è affrettata a smentire. Il gm intanto sta pensando anche al futuro e ha già sondato l’entourage di Sergio Conçeicao per sentire l’eventuale disponibilità.

(gasport)